Приемная дочь Потапа Наташа Горовая поделилась впечатлениями с поездки

Как сообщает Politeka.net, Наташа Горовая является дочерью известного музыканта и бизнесмена Алексея Потапенко (Потап). Девушка активно развивает социальные сети и делится в них подробностями из своей жизни.

Как известно, девушка со своей матерью Ириной Горовой отправились на курорт в городе Корфу, Греция. На этот раз Наташа поделилась серией фотографий. Девушка, скрывая лицо, показала свою спортивную фигуру в обтягивающем, цвета тела, топе. Также на ней были короткие джинсовые шорты с завышенной талией.

"По своей натуре я больше душевный человек, нежели бесконечный трудоголик. А потому попадая в такие маленькие города, как Корфу, я начинаю размышлять и мечтать...Жизнь в маленьком городе кажется милой на первый взгляд. Но если задержаться тут подольше, напрашивается вопрос «а чем же заниматься днями напролёт?»

Ведь основная сфера бизнеса - туризм, выращивание продуктов питания и их экспорт.



Не скажу, что в большом городе этот вопрос решается быстрее.

Ведь в современном мире миллион профессий и как среди них найти себя?

По крайней мере, в большом городе есть возможности. Отсюда я сформировала для себя такую фразу:



«Большие города для самореализации, а маленькие для души».", поделилась откровенно девушка



У девушки в Инстаграме более 30 тысяч подписчиков, поклонники оценили фотографию реакциями.

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