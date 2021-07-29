Прийомна дочка Потапа Наташа Горова похвалилася зручним чином для прогулянки разом з домашнім улюбленцем
Дівчина веде свою сторінку в Instagram досить активно, тому часто розповідає про життя, свої будні і ділиться переживаннями. Тепер після відпочинку Наталія порадувала милими фото зі своїм улюбленцем.
Дівчина вирішила показати маленького члена сім'ї - свого домашнього породистого вихованця. Не обійшлося і без кумедних кадрів з прогулянки разом з собакою. Після цього Наталя похвалилася зручним спортивним луком для прогулянки і захопила відпочившим видом.
"Виглядаю на 16" -написала Горова-молодша під одним їх кадрів.
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Також дівчина після прогулянки написала пост про спогади дитинства:
"Страх дитинства: натиснути на кнопку Інтернет, особливо коли тобі тільки поповнили рахунок. Радіти фразі»здачу можеш залишити собі". Задня сторона майже кожного зошита була присвячена рингтонам і іграм. Відправляєш смс з кодом і ось у тебе на телефоні встановлюється нова гра/пісня. Встановити на дзвінок рінгтон "йомайо, мама дзвонить" 😂 роздавати на уроці цукерки в свій день народження " - і багато іншого написала Наталія, згадуючи дитинство.
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