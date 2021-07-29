Приемная дочь Потапа Наташа Горовая похвасталась удобным образом для прогулки вместе с домашним любимцем
Девушка ведет свою страницу в Инстаграм довольно активно, поэтому часто рассказывает о жизни, своих буднях и делится переживаниями. Теперь после отдыха Наталия порадовала милыми фото со своим любимцем.
Девушка решила показать маленького члена семьи – своего домашнего породистого питомца. Не обошлось и без забавных кадров с прогулки вместе с собакой. После этого Наталья похвасталась удобным спортивным луком для прогулки и восхитила отдохнувшим видом.
«Выгляжу на 16» - написала Горовая-младшая под одним их кадров.
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Также девушка после прогулки написала пост о воспоминаниях детства:
«Страх детства: нажать на кнопку интернет, особенно когда тебе только пополнили счёт. Радоваться фразе «сдачу можешь оставить себе». Задняя сторона почти каждой тетради была посвящена рингтонам и играм. Отправляешь смс с кодом и вот у тебя на телефоне устанавливается новая игра/песня. Установить на звонок рингтон «йомайо, мама звонит» 😂 Раздавать на уроке конфеты в свой день рождение» - и многое другое написала Наталия, вспоминая детство.
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