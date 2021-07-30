Український продюсер Олексій Потапенко (Потап) показав, як проводить час з сином від минулого шлюбу

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко понад 20 років тому одружився з Іриною Горовою. Її дочка продюсеру стала як рідною, а опісля у пари з'явився спільний син - Андрій. Зараз пара вже розійшлася і Потапенко одружився на Насті Каменських. Олексій вирішив показати, як зустрів сина після повернення.

На фото Олексій перебував у просторому басейні. Поруч з ним був Андрій. Батько і син були роздягнені, можна побачити тільки плавки хлопчика. Варто зазначити, що Андрій тільки повернувся з відпустки з сестрою і мамою.

"Іхо камбэкнулось. Син повернувся", - написав Олексій.

Фанати, включаючи падчерку Наташу Горову, поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"А з Настею коли плануєте бейбіка?", "Папські будні. Розважайтеся з Андрійком", "копія Папулі", "син росте", "круті, вогонь", " запальна парочка, а чому без Наташі?".

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