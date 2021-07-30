Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) показал, как проводит время с сыном от прошлого брака

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко более 20 лет назад женился на Ирине Горовой. Ее дочь продюсеру стала как родной, а спустя у пары появился общий сын - Андрей. Сейчас пара уже разошлась и Потапенко женился на Насте Каменских. Алексей решил показать, как встретил сына после возвращения.

На фото Алексей находился в просторном бассейне. Рядом с ним был Андрей. Отец и сын были раздеты, можно увидеть только плавки мальчика. Стоит отметить, что Андрей только вернулся из отпуска с сестрой и мамой.

"Ихо камбэкнулось. Сын вернулся", - написал Алексей.

Фанаты, включая падчерицу Наташу Горовую, поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"А с Настей когда планируете бейбика?", "Папские будни. Развлекайтесь с Андрюшей", "Копия Папули", "Сын растет", "крутые, огонь", "Зажигательная парочка, а почему без Наташи?".

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