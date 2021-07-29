Известный украинский рэпер, продюсер и муж Насти Каменских Потап решил показать, что его радует поздними вечерами

Популярный исполнитель и продюсер Потап очень часто занят на работе, занимаясь своими делами и делами его группы, а также подопечных. Поэтому нередко артиста нет дома, ведь на это лето у него команды запланировано далеко не одно выступление.

Из-за этой причины Алексей и Настя очень редко сейчас видятся дома, ведь сама звезда также пропадает на выступлениях, которые не чередуются, а проходят почти каждый день. Таким образом, сейчас супругам редко когда удается насладиться моментами отдыха друг с другом дома.

В этот раз, к примеру, Потап показал, как спешил домой и что помогает ему расслабиться:

«Сегодня было четыре съемки! Вы не представляете, как я мечтал к этому малышу приехать. И он мне помог», - вздыхая, рассказал певец в Сторисах и показал личный бассейн во дворе.

Ранее Politeka писала, что любвеобильный Потап позволил себе лишнее в компании красавицы Астафьевой: "жаль Настю, зачем она это терпит".

Напомним, что подопечная Потапа Андраде рассказала о своей" беде "из шоу" Орел и решка": "два дня не могу...".

А еще Politeka сообщала, что сын и падчерица Потапа на отдыхе всполошили криками весь пляж, кадры того, что происходит: "Мама...".