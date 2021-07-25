Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вийшла на зв'язок, звернувшись до шанувальників

Відома українська співачка також стала ведучою тревел-шоу "Орел і решка", передає Politeka.net. Випуски красуня веде в парі з блогером Кирилом Макашовим.

Телеведучі вже побували в декількох країнах, зокрема, обидва здійснили подорож до Туреччини. Випуск вже виклали на Ютуб-каналі, але сталася "біда" - Мішель Андраде так і не змогла подивитися його. Про це зірка повідомила у своєму Instagram.

"Два дні не можу подивитися наш випуск з Туреччини. Розкажіть як вам, тому що, всі пишуть:"Дуже-дуже сподобався". Мені цікава Ваша думка", - звернулася зірка до підписників, тим самим закликавши дати свої коментарі.

Пізніше співачка опублікувала кадри передачі, не зумівши приховати свою радість, адже випуск зібрав багато переглядів.

"ДО РЕЧІ! У нас там вже 158к за добу!!! Поки що рекорд!!! Це говорить про те, що сподобався випуск! Охреніти!!! Спасибі!!!", - написала Мішель.

Примітно, що цього разу співачка подорожувала без золотої карти.

У коментарях під випуском в Ютубі люди написали масу коментарів:

"Ведучі дуже виховані і ввічливі, так приємно дивитися", "який позитивний випуск , оборжалася з розводил 🤣 🤣 🤣 🤣", "я закохався в ведучу".

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