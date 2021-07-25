Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вийшла на зв'язок, звернувшись до шанувальників
Відома українська співачка також стала ведучою тревел-шоу "Орел і решка", передає Politeka.net. Випуски красуня веде в парі з блогером Кирилом Макашовим.
Телеведучі вже побували в декількох країнах, зокрема, обидва здійснили подорож до Туреччини. Випуск вже виклали на Ютуб-каналі, але сталася "біда" - Мішель Андраде так і не змогла подивитися його. Про це зірка повідомила у своєму Instagram.
"Два дні не можу подивитися наш випуск з Туреччини. Розкажіть як вам, тому що, всі пишуть:"Дуже-дуже сподобався". Мені цікава Ваша думка", - звернулася зірка до підписників, тим самим закликавши дати свої коментарі.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Полякова різко змінила імідж, перетворившись на "лиху діву" 90-х: кадри перевтілення
Сімейна пара на одеському пляжі обурила відпочиваючих, відео: "На очах дітей"
Каменських на дивані і без макіяжу показала, чим спокушає Потапа після розлуки: особисті кадри
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Пізніше співачка опублікувала кадри передачі, не зумівши приховати свою радість, адже випуск зібрав багато переглядів.
"ДО РЕЧІ! У нас там вже 158к за добу!!! Поки що рекорд!!! Це говорить про те, що сподобався випуск! Охреніти!!! Спасибі!!!", - написала Мішель.
Примітно, що цього разу співачка подорожувала без золотої карти.
У коментарях під випуском в Ютубі люди написали масу коментарів:
"Ведучі дуже виховані і ввічливі, так приємно дивитися", "який позитивний випуск , оборжалася з розводил 🤣 🤣 🤣 🤣", "я закохався в ведучу".
Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде в одній майці і без штанів подражнила кадрами в кріслі
Як повідомляла Politeka, підопічній Потапа Андраді довелося ночувати на вулиці, співачка поділилася досвідом
Також Politeka писала, підопічна Потапа Мішель Андраде прикрасила себе татуюванням в несподіваному місці