Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, вышла на связь, обратившись к поклонникам

Известная украинская певица также стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", передает Politeka.net. Выпуски красотка ведет в паре с блогером Кириллом Макашовым.

Телеведущие уже побывали в нескольких странах, в частности, оба совершили путешествие в Турцию. Выпуск уже выложили на Ютуб-канале, но произошла "беда" - Мишель Андраде так и не смогла посмотреть его. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм.

"Два дня не могу посмотреть наш выпуск из Турции. Расскажите как вам, потому что, все пишут: "Очень-очень понравился". Мне интересно ваше мнение", - обратилась звезда к подписчикам, тем самым призвав дать свои комментарии.

Позже певица опубликовала кадры передачи, не сумев скрыть свою радость, ведь выпуск собрал много просмотров.

"Кстати! У нас там уже 158к за сутки!!! Пока что рекорд!!! Это говорит о том, что понравился выпуск! Охренеть!!! Спасибо!!!", - написала Мишель.

Примечательно, что в этот раз певица путешествовала без золотой карты.

В комментариях под выпуском в Ютубе люди написали массу комментариев:

"Ведущие очень воспитанные и вежливые, так приятно смотреть", "Какой позитивный выпуск , оборжалась с разводил 🤣🤣🤣🤣", "Я влюбился в ведущую".

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