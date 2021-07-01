Певица и новая ведущая трэвел-программы "Орел и решка" Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, огорошила объявлением

24-летняя красотка, как известно, в 2013 году приняла участие в шоу X-Фактор, где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене она появилась спустя год, выступив с группой Mozgi. После этого стартовала ее сольная карьера и в 2019 году мир увидел первый альбом Мишель под названием "Latino Ritmo". В 2021-м Андраде вместе с Позитивом стали ведущими "Орла и решки". Певица побывала на своей второй родине в Боливии (отец - боливиец, мать - украинка), откуда переехала в нашу страну в 2010 году.

Андраде активно ведет свой микроблог в Инстаграм. За жизнью звезды следят полмиллиона подписчиков. В своих новых "сториз" Мишель заинтриговала отважным поступком, решившись сделать себе тату, передает Politeka.net. Девушка предстала в тату-салоне. Судя по кадрам, она набила себе картинку на запястье правой руки. Правда, пока хранит в тайне, что же именно, предложив фанатам угадать.

В подписи Андраде указала, что это было "очень спонтанное решение".

"Больно..., - призналась она, сидя в кресле перед тату-мастером, - Вот эта боль... Я уже забыла, каково это..."

"Да, ты чувствуешь?..", - спросила у нее девушка, снимавшая процесс на камеру. Мишель в ответ кивнула и улыбнулась.

Некоторые пользователи предположили, что тату певицы, может быть, связано с Боливией или "Орлом и решкой".

Напомним, что Мишель Андраде оказалась в эпицентре трагедии: "Это событие изменило...".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде сразила модельным образом в крошечных шортах: «Вот же внешность…».

Также Politeka писала, что Мишель Андраде честно рассказала, что ей пришлось пережить: "Было очень страшно...".