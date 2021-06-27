Украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, отправляется в новое путешествие

Как передает Politeka.net, анонсом выпуска шоу "Орел и решка" поделились на Instagram-страничке "Нового канала".

Зимой этого года началась трансляция юбилейного сезона программы "Орел и решка. 10 лет". Ведущими первого выпуска этого сезона стали певица Мишель Андраде и рэпер Позитив.

На этот раз навстречу приключениям украинско-боливийская певица Мишель Андраде отправилась в компании днепровского блогера Кирилла Макашова.

Подопечная Потапа на этот раз посетила Ливан.

В этом выпуске ведущие будут общаться с жителями Бейрута и выяснять, как изменился город после взрыва в 2020 году, и как это событие изменило самых ливанцев.

Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин покорил украинок новым дерзким образом

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде решилась на сумасшедший поступок вдали от Украины

Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде откровенно заговорила о паузе в творчестве