Украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, отправляется в новое путешествие
Как передает Politeka.net, анонсом выпуска шоу "Орел и решка" поделились на Instagram-страничке "Нового канала".
Зимой этого года началась трансляция юбилейного сезона программы "Орел и решка. 10 лет". Ведущими первого выпуска этого сезона стали певица Мишель Андраде и рэпер Позитив.
На этот раз навстречу приключениям украинско-боливийская певица Мишель Андраде отправилась в компании днепровского блогера Кирилла Макашова.
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Подопечная Потапа на этот раз посетила Ливан.
В этом выпуске ведущие будут общаться с жителями Бейрута и выяснять, как изменился город после взрыва в 2020 году, и как это событие изменило самых ливанцев.
Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин покорил украинок новым дерзким образом
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