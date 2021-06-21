Известный украинский певец Никита Ломакин, бывший парень певицы Мишель Андраде, показал себя на прогулке в Киеве

Как пишет Politeka.net, Никита Ломакин стал популярным среди украинцев благодаря участию в проектах "X-Фактор" и "Голос країни 11". Сейчас молодой человек создает музыку и активно развивает социальные сети, где за красавчиком следят десятки тысяч человек.

На фото, которое опубликовал Ломакин в Инстаграм, он позировал у ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Красавчик надел черную футболку и стоял боком, повернув голову к камере.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой, все", "Вау", "Горячий испанец", "Очень красиво", "Фото супер", "Ты оставил огонь в моих глазах", "Атмосфера - Гориллы «Жизнь большого города».

Сообщалось, что бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин рассказал условие выпуска своего хита.

Так, в видео артист исполнил кусок нового трека, засветив рядом с собой фигуристую девушку. На кадрах Ломакин позирует сидя в кресле, на нем - рубашка, а волосы были под обручем.

"Выпущу новый трек, когда вы все заслушаете «суку»", - написал певец.

Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин сделал печальное признание

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