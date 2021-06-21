Известный украинский певец Никита Ломакин, бывший парень певицы Мишель Андраде, показал себя на прогулке в Киеве
Как пишет Politeka.net, Никита Ломакин стал популярным среди украинцев благодаря участию в проектах "X-Фактор" и "Голос країни 11". Сейчас молодой человек создает музыку и активно развивает социальные сети, где за красавчиком следят десятки тысяч человек.
На фото, которое опубликовал Ломакин в Инстаграм, он позировал у ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Красавчик надел черную футболку и стоял боком, повернув голову к камере.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин рассказал условие выпуска своего хита.
Так, в видео артист исполнил кусок нового трека, засветив рядом с собой фигуристую девушку. На кадрах Ломакин позирует сидя в кресле, на нем - рубашка, а волосы были под обручем.
"Выпущу новый трек, когда вы все заслушаете «суку»", - написал певец.
Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин сделал печальное признание
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