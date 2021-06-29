Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, рассказала, что ей пришлось пережить

Артистка сейчас не только развивает свою певческую карьеру, но также становится участницей и ведущей различных шоу, передает Politeka.net. Сейчас Мишель вместе с блогером Кириллом Макашовым ведут новый сезон тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне».

Ведущие отправились в Ливан, где им показали, как отдыхают местные жители, которые любят скорость и ездят на спорткарах. К слову, ливанцы не соблюдают ПДД.

Мишель Андраде решила прокатиться с одним из владельцев спорткаров, Анжело. Ливанец привез украинскую артистку на гоночный трек «Монте-Верде», где можно показать максимальную скорость своих машин.

Певицу покатали на авто, а после дрифта ее усадили на багажник, сказав крепко держаться. Затем водитель продолжил свою безумную езду.

Артистка вспомнила, что она не знала, как удержаться и ей было очень страшно.



"А я была еще в платьице, с кудряшками… Не знала, за что держаться, было очень страшно. Но я доверилась водителю — он был очень сосредоточен, все контролировал и знал, что делает. Повторять не рекомендую, но посмотреть можно", - поделилась Андраде.

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