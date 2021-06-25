Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, взяла интервью у свидетелей
Прошел почти год после взрыва в Бейруте (Ливан), передает Politeka.net. На тот момент никто не ожидал беды, люди занимались своими обычными делами.
Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде вместе со своим коллегой, болегром Кириллом Макашовым, в рамках тревел-шоу "Орел&Решка. Земляне" отправились в Бейрут, где пообщались с местными жителями.
В частности, ливанцы рассказали, что услышали взрыв около 18.00, а потом второй - намного мощнее. Здания были разрушены, машины разбиты, а дороги завалены мусором.
В результате трагедии погибли 210 человек, а более 6000 были тяжело ранены.
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В сети набрало популярность видео фотографа Ибрагима, который во время взрыва снимал молодоженов. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Мишель Андраде пообщалась с автором страшного ролика.
По словам фотографа, он думал, что настал конец света, ведь земля дрожала под ногами. К счастью, фотограф и жених с невестой не пострадали, но все были очень встревожены. Молодожены находились в состоянии такого аффекта, что хотели продолжить свадьбу, но ресторан разрушился в результате происшествия.
Медсестра Памела вспомнила, что электричества не было, но она смогла унести грудничков до ближайшей больницы.
"Я сразу побежала спасать детей. Не могла просто взять и убежать. Недоношенные малыши лежали в инкубаторах, но из-за взрыва те разбились. Больница очень пострадала", - поделилась сотрудница больницы.
Напомним, 4 августа 2020 года возле элеватора в Бейруте находился склад, на котором хранилось 2700 тонн взрывоопасной аммиачной селитры. Во время ремонтных работ искра от сварки подожгла селитру, начался пожар, и она сдетонировала.
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