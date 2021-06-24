Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя на прогулке в Испании
Как пишет Politeka.net, Мишель является популярной украинской певицей, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап). Не так давно девушка выпустила новый мини-альбом, а после этого стала ведущей "Орла и Решки". И вот красотка решила поделиться фото, как проводит время в Испании.
На фото Мишель показалась в мини-платье, присев у пальмы. Андраде выставила ножки вперед, хвастаясь их стройностью
"Моя дорогая Испания", - написала Мишель.
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Фанаты сразу начали ставить лайки и комментировать публикацию:
"Отличный снимок", "А что за город?", "Ти очень красивая", "Классное фото! Что за костюм, подскажите пожалуйста", "я просто была там в 2017 аж в 4 городах. Если ты в Мадриде, то это крутой город".
Сообщалось, что певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", засветилась с новым другом.
На фото Андраде запечатлена рядом с местным жителем, который гладит львенка. Оказывается, в Дубаи это популярное домашнее животное.
«Для местных жителей держать в доме этих пушистиков - часть культуры предков. Однако ограничения все же существуют, и, как ты можешь догадаться, вместе со львом в магазин не сходишь. Моя Michelle Andrade в последнем выпуске "Орел и Решка", - написано в сообщении.
Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин покорил украинок новым дерзким образом
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