Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя на прогулке в Испании

Как пишет Politeka.net, Мишель является популярной украинской певицей, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап). Не так давно девушка выпустила новый мини-альбом, а после этого стала ведущей "Орла и Решки". И вот красотка решила поделиться фото, как проводит время в Испании.

На фото Мишель показалась в мини-платье, присев у пальмы. Андраде выставила ножки вперед, хвастаясь их стройностью

"Моя дорогая Испания", - написала Мишель.

Фанаты сразу начали ставить лайки и комментировать публикацию:

"Отличный снимок", "А что за город?", "Ти очень красивая", "Классное фото! Что за костюм, подскажите пожалуйста", "я просто была там в 2017 аж в 4 городах. Если ты в Мадриде, то это крутой город".

Сообщалось, что певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", засветилась с новым другом.

На фото Андраде запечатлена рядом с местным жителем, который гладит львенка. Оказывается, в Дубаи это популярное домашнее животное.

«Для местных жителей держать в доме этих пушистиков - часть культуры предков. Однако ограничения все же существуют, и, как ты можешь догадаться, вместе со львом в магазин не сходишь. Моя Michelle Andrade в последнем выпуске "Орел и Решка", - написано в сообщении.

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