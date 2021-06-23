Певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", засветилась с новым другом

24-летняя подопечная продюсера Потапа вела выпуск шоу в экзотических Эмиратах. Соответствующий пост появился на странице «Нового канала» в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Андраде запечатлена рядом с местным жителем, который гладит львенка. Оказывается, в Дубаи это популярное домашнее животное.

«Для местных жителей держать в доме этих пушистиков - часть культуры предков. Однако ограничения все же существуют, и, как ты можешь догадаться, вместе со львом в магазин не сходишь. Моя Michelle Andrade в последнем выпуске "Орел и Решка: Земляне" побывала в гостях у коренного дубайца, которому льва подарила королевская семья. Милота, правда? 😅 Мишель удалось даже подружиться со львом - зная харизму @mishvirmish, я в этом и не сомневалась», - говорится в сообщении.

Ранее Андраде рассказала, что в Дубае, где исполнила свою мечту – прыгнула с парашютом.

"Это было страшно, очень! Поначалу чувствовала себя очень спокойно, но когда мы начали все выше и выше подниматься, почувствовала как сердце бьется быстрее и быстрее, я начала волноваться и переживать! Но на счёт 1,2... и я уже стремительно падаю вниз! Такое количество бабочек в животе, я ещё не ощущала никогда! Тебя нечего не держит, ты хочешь хвататься за все возможное, но ты просто падаешь как мешок картошки вниз! И единственное, что остаётся делать, это кайфовать! Наслаждаться и пытаться дышать", - поделилась впечатлениями звезда.

Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин поразил новым видео с фигуристой девушкой.

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде повисла на сцене вниз головой, вмешался Педан.

Также Politeka сообщала, что экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин сделал печальное признание.