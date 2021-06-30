Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, похвасталась достижениями на новой работе

Как сообщает Politeka.net, Андраде стала ведущей популярного шоу о путешествиях «Орел и решка». Сначала она провела пробный выпуск с Позитивом из «Время и стекло», после чего стала вести шоу с Кириллом Макашевым.

На свежем фото Мишель покрасовалась в коротеньком платье, «позаигрывав» с фотографом, который делал снимок с нижнего ракурса.

«На данный момент вместе с @orelireshka_official мы объехали 11 стран! А в моем личном багаже их уже 20!!! Веду счёт, интересно, что будет в конце года. А ещё покупаю себе разные магнитики. Просто не получается сдерживаться, когда вижу очередной красивый!», - поделилась своими впечатлениями Мишель.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Вы освежили эту передачу! Супер», «Бомба», «Мечта», «Самая красивая певица в Украине», «Что за анаконда?», «Супер девушка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишель Андраде попала в эпицентр трагедии: "Это событие изменило...".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде сразила модельным образом в коротких шортах: «Вот же внешность…».

Также Politeka писала, что Мишель Андраде откровенно рассказала, что ей пришлось пережить: "Было очень страшно...".