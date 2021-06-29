Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, розповіла, що їй довелося пережити

Артистка зараз не тільки розвиває свою співочу кар'єру, але також стає учасницею і ведучою різних шоу, передає Politeka.net. Зараз Мішель разом з блогером Кирилом Макашовим ведуть новий сезон тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни».

Ведучі вирушили в Ліван, де їм показали, як відпочивають місцеві жителі, які люблять швидкість і їздять на спорткарах. До слова, ліванці не дотримуються ПДР.

Мішель Андраде вирішила покататися з одним з власників спорткарів, Анжело. Ліванець привіз українську артистку на гоночний трек "Монте-Верде", де можна показати максимальну швидкість своїх машин.

Співачку покатали на авто, а після дріфту її посадили на багажник, сказавши міцно триматися. Потім водій продовжив свою божевільну їзду.

Артистка згадала, що вона не знала, як утриматися і їй було дуже страшно.



"А я була ще в платтячку, з кучериками... не знала, за що триматися, було дуже страшно. Але я довірилася водієві - він був дуже зосереджений, все контролював і знав, що робить. Повторювати не рекомендую, але подивитися можна", - поділилася Андраде.

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