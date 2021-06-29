Цього літа вона дуже зайнята дівчина

Відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої виступає Потап, показала зухвалий образ в коротких джинсових шортиках для обкладинки журналу

Артистка, яка нещодавно стала новою ведучою шоу "Орел і Решка", похвалилася своїми новими досягненнями у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Андраде розповіла, що цього літа встигла потрапити на обкладинку журналу, знятися в «суперстильній» фотосесії і дати велике інтерв'ю, в якому йдеться про все, що відбувається у неї в житті.

Крім того, Мішель поділилася фотографіями, зробленими для тієї самої фотосесії. На них співачка позує в дійсно стильному образі: на ній джинсова куртка і короткі джинсові шортики, а також короткий чорний топ, що відкриває підтягнутий живіт зірки. Доповнюють образ масивні прикраси, Червона кепка і високі сріблясті чоботи.

Для фото Мішель млосно нахилилася вперед, ніби справжня модель.

Шанувальники оцінили її знімки.

"Мішелька - ти лялечка!", "Багатогранна талановита і розумна дівчина", "ось же зовнішність, все красиво!",- пишуть люди.

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде зізналася, що їй довелося пережити: "Було дуже страшно...".

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