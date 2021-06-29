Відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої виступає Потап, показала зухвалий образ в коротких джинсових шортиках для обкладинки журналу
Артистка, яка нещодавно стала новою ведучою шоу "Орел і Решка", похвалилася своїми новими досягненнями у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Андраде розповіла, що цього літа встигла потрапити на обкладинку журналу, знятися в «суперстильній» фотосесії і дати велике інтерв'ю, в якому йдеться про все, що відбувається у неї в житті.
Крім того, Мішель поділилася фотографіями, зробленими для тієї самої фотосесії. На них співачка позує в дійсно стильному образі: на ній джинсова куртка і короткі джинсові шортики, а також короткий чорний топ, що відкриває підтягнутий живіт зірки. Доповнюють образ масивні прикраси, Червона кепка і високі сріблясті чоботи.
Для фото Мішель млосно нахилилася вперед, ніби справжня модель.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Нікітюк приголомшила виглядом, натягнувши на себе дивний костюм: показове фото
Розгублена Полякова після конфузних фото в купальнику звернулася до українців: "Так, я не зрозуміла…"
Дорофєєва в топі й без білизни влаштувала запальні танці з молодими красенями: "Хлопці стараються"
72-річна Пугачова показала себе в сукні-міні і пошкодувала: «Що у бабусі з ногами?»
Шанувальники оцінили її знімки.
"Мішелька - ти лялечка!", "Багатогранна талановита і розумна дівчина", "ось же зовнішність, все красиво!",- пишуть люди.
Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде зізналася, що їй довелося пережити: "Було дуже страшно...".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде опинилася в епіцентрі трагедії: "Ця подія змінила...".
Також Politeka писала, що Мішель Андраде поніжилася під іспанським сонечком в міні-сукні: "Дуже красива".