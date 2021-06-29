Этим летом она очень занятая девушка

Известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой выступает Потап, показала дерзкий образ в коротких джинсовых шортиках для обложки журнала

Артистка, которая недавно стала новой ведущей шоу «Орел и Решка», похвасталась своими новыми достижениями у себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Андраде рассказала, что этим летом успела попасть на обложку журнала, сняться в «суперстильной» фотосессии и дать большое интервью, в котором говорится обо всем, что происходит у нее в жизни.

Кроме того, Мишель поделилась фотографиями, сделанными для той самой фотосессии. На них певица позирует в действительно стильном образе: на ней джинсовая куртка и короткие джинсовые шортики, а также короткий черный топ, открывающий подтянутый живот звезды. Дополняют образ массивные украшения, красная кепка и высокие серебристые сапоги.

Для фото Мишель томно наклонилась вперед, будто настоящая модель.

Поклонники оценили ее снимки.

«Мишелька - ты куколка!», «Многогранная талантливая и умная девушка», «Вот же внешность, всë красиво!», - пишут люди.

Напомним, подопечная Потапа Андраде призналась, что ей пришлось пережить: "Было очень страшно...".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде оказалась в эпицентре трагедии: "Это событие изменило...".

Также Politeka писала, что Мишель Андраде понежилась под испанским солнышком в мини-платье: "Очень красивая".