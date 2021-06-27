Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вирушає у нову подорож

Як передає Politeka.net, анонсом випуску шоу "Орел і решка"поділилися на Instagram-сторінці"Нового каналу".

Взимку цього року почалася трансляція ювілейного сезону програми "Орел і решка. 10 років".

Ведучими першого випуску цього сезону стали співачка Мішель Андраде і репер Позитив.

Цього разу назустріч пригодам українсько-болівійська співачка Мішель Андраде вирушила в компанії Дніпровського блогера Кирила Макашова.

Підопічна Потапа цього разу відвідала Ліван.

У цьому випуску ведучі будуть спілкуватися з жителями Бейрута і з'ясовувати, як змінилося місто після вибуху у 2020 році, і як ця подія змінила самих ліванців.

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