Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вирушає у нову подорож
Як передає Politeka.net, анонсом випуску шоу "Орел і решка"поділилися на Instagram-сторінці"Нового каналу".
Взимку цього року почалася трансляція ювілейного сезону програми "Орел і решка. 10 років".
Ведучими першого випуску цього сезону стали співачка Мішель Андраде і репер Позитив.
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Цього разу назустріч пригодам українсько-болівійська співачка Мішель Андраде вирушила в компанії Дніпровського блогера Кирила Макашова.
Підопічна Потапа цього разу відвідала Ліван.
У цьому випуску ведучі будуть спілкуватися з жителями Бейрута і з'ясовувати, як змінилося місто після вибуху у 2020 році, і як ця подія змінила самих ліванців.
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