Молодой певице Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, пришлось спать на улице во время путешествия
Как пишет Politeka.net, недавно артистка стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне". Андраде призналась, что стала буквально зависимой от путешествий: меняя города и страны, ее страсть не утихает.
У себя в сторис Инстаграма молодая певица и путешественница показала, на какие жертвы приходится идти во время поездок.
В частности, из-за пересадок ей пришлось спать на улице, а также в аэропорту.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Сумская пустилась в пляс на пляже с раздетым Борисюком: горячие кадры
Внезапно ушел из жизни известный актер, его последние слова и фото всполошили сеть: "Огонь во рту"
На "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису: "Похож на Кена из Барби"
Девочка-копия Тины Кароль подросла и устроила фотосессию на берегу моря: "Волосы какие шикарные"
«Я научилась спасть где угодно, не важно где, главное, закрывать глаза и всё моментально получается», - призналась Мишель.
В следующем кадре она показала, как выглядит рассвет и как она просыпается.
Но Мишель не унывает и считает это, наоборот, очень романтичным.
Напомним, что Позитив впервые разоткровенничался об отношениях с Мишель Андраде: "Для меня она..."
Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде в белом платье сообщила украинцам радостную новость: "Не могу поверить..."
Также Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде показала страсть в мини-шортах, не устояла даже KAZKA: «Это отвал всего»