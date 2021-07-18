На что приходится идти ради поездок

Молодой певице Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, пришлось спать на улице во время путешествия

Как пишет Politeka.net, недавно артистка стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне". Андраде призналась, что стала буквально зависимой от путешествий: меняя города и страны, ее страсть не утихает.

У себя в сторис Инстаграма молодая певица и путешественница показала, на какие жертвы приходится идти во время поездок.

В частности, из-за пересадок ей пришлось спать на улице, а также в аэропорту.

«Я научилась спасть где угодно, не важно где, главное, закрывать глаза и всё моментально получается», - призналась Мишель.

В следующем кадре она показала, как выглядит рассвет и как она просыпается.

Но Мишель не унывает и считает это, наоборот, очень романтичным.

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