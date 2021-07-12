Молодая певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, восхитила яркими кадрами
Как передает Politeka.net, 24-летняя певица и начинающая телеведущая поделилась снимками у себя в Инстаграм.
Недавно Андраде стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", однако, похоже, ее любовь к путешествиям на этом не ограничивается.
«Хоть я каждый день меняю города и страны, страсть к путешествиям только усиливается! Муд-борд моего путешествия мечты: люди, с которыми я на одной волне, атмосферная поездка с семьей, джунгли/тропики или серфинг на Бали, фоточки в красивых локациях, стильные и комфортные луки», - написала она.
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После снимков Андраде не устояла даже ее коллега. Александры Зарицкая из группы KAZKA. «Это отвал всего», - написала она.
Что уж говорить поклонниках артистки.
«Очень красиво😍🔥», «Ооо, Мишель красота», «Вау, Мишель какая же ты красивая очень тебя люблю», - восхищаются они.
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