Молодая певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, восхитила яркими кадрами

Как передает Politeka.net, 24-летняя певица и начинающая телеведущая поделилась снимками у себя в Инстаграм.

Недавно Андраде стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", однако, похоже, ее любовь к путешествиям на этом не ограничивается.

«Хоть я каждый день меняю города и страны, страсть к путешествиям только усиливается! Муд-борд моего путешествия мечты: люди, с которыми я на одной волне, атмосферная поездка с семьей, джунгли/тропики или серфинг на Бали, фоточки в красивых локациях, стильные и комфортные луки», - написала она.

После снимков Андраде не устояла даже ее коллега. Александры Зарицкая из группы KAZKA. «Это отвал всего», - написала она.

Что уж говорить поклонниках артистки.

«Очень красиво😍🔥», «Ооо, Мишель красота», «Вау, Мишель какая же ты красивая очень тебя люблю», - восхищаются они.

Напомним, Мишель Андраде в обнимку с известным красавчиком заставила себе завидовать: "Я счастливая!"

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