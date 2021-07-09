Молодая украинская певица Мишель Андраде показала жизнерадостные кадры со съемок «Орла и Решки»

24-летняя артистка боливийского происхождения впервые привлекла внимание украинцев в 2013 году, когда появилась на шоу «Х-Фактор». С тех пор Мишель попала «под крыло» Потапа, который стал ее продюсером. Сейчас Андраде активно продвигается в украинском шоу-бизнесе как певица, а с недавних пор еще и ведущая популярного тревел-шоу «Орел и Решка».

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм знаменитость поделилась кадрами из нового выпуска программы. В коротком видео можно увидеть, как Андраде сидит на обочине, улыбаясь и глядя в камеру. На ней легкие летние брюки, белая майка, джинсовая куртка и черная бандана. В руке артистка держит банан.

«Болгария!!! Очень забавный и интересный выпуск! Не пропустите!», - подписала кадры Андраде.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Обожаю твою улыбку!», «Думаю самая лучезарная и трудолюбивая Мишель Андраде с золотой картой!», «Образ просто пушка», «Я тебя обожаю тебя красотка ты моя любимая», - пишут люди.

Напомним, подопечная Потапа Андраде в смелой позе потрясла видом на съемках "Орла и решки".

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде рассекретила, как выглядят ее новые тату.

Также Politeka писала, что загорелая подопечная Потапа Андраде поразила натуральной красотой без макияжа.