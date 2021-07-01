Популярная украинская певица, а с недавних пор еще и ведущая шоу «Орел и решка», Мишель Андраде наконец показала, как выглядят ее новые татуировки

24-летняя певица приехала в Украину из Боливии, откуда родом ее отец, в 2010 году. Она продемонстрировала украинцам свой талант на шоу «Х-Фактор», куда пришла выступать в 2013 году. А уже буквально через год юная Мишель впервые выступила на большой сцене с группой Mozgi. Певицу взялся продюсировать известный рэпер и продюсер Потап. В 2019 году Андраде смогла выпустить свой первый альбом.

Сейчас знаменитость продолжает строить карьеру певицы, а в этом году вместе с Позитивом она стала еще и ведущей шоу «Орел и решка».

На днях Андраде заинтриговала поклонников кадрами из тату-салона. Девушка объявила, что сделала тату, однако не стала сразу показывать ее фанатам, предложив им угадать, какой именно рисунок она выбрала.

В четверг Мишель решилась раскрыть интригу, поделившись соответствующими фото в своем Телеграм-канале. Судя по фото, новые татуировки появились на обоих запястьях звезды. Как выяснилось, певица набила себе маленькое сердечко, иероглиф и самолет. Судя по всему, ее вдохновило недавнее путешествие на родину в Боливию с «Орлом и решкой».

Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде украсила себя татуировкой в неожиданном месте.

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде в коротеньком платье «позаигрывала» с фотографом.

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде сразила модельным образом в коротких шортах.