Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, рассказала о своем новом путешествии

С недавних пор артистка ведет тревел-шоу "Орел и решка", передает Politeka.net. Своими впечатлениями о путешествиях певица регулярно делится в Инстаграм.

В одном из новых постов подопечная Потапа предстала в стильном образе. Красотка надела розовый топик с длинными рукавами и клешеные джинсы.

В таком виде Мишель присела на лестницу, широко расставив ножки.

"Боже! С какой скоростью время летит!! Только недавно мы всей командой @orelireshka_official знакомились в аэропорту и летели на наш первый пул из 5 стран. А сегодня вы уже смотрите ту саму пятую – Армению! Надеюсь, этот выпуск вам понравится. И кто там писал «дайте наконец-то Кириллу безлимитку, а Мишель красный рюкзак»? Ребята – ВЕЛКОМ! 😂🙌🏽", - написала певица.

Всего за 20 минут публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"чудесная🧡👼🏼", "Умничка!!", "Очень видео 🔥", "Красотка❤️❤️❤️наша", "Нет рюкзак ему всё-таки больше идёт!😂 Красотка❤️😍😘", "Очень красивая 😍💓😍💓😍💓😍💓😍💓😍💓", "Мишелька шаманит на безлимитку 😂", - написали пользователи сети.

Отметим, ранее Мишель Андраде посещала Ливан, где прокатилась на багажнике спорткара.

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