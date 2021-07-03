Популярная украинская артистка Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя в минуту отдыха
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей. Красотка не так давно выпустила мини-альбом и продолжает заниматься творчеством. Красотка решила в инстаграм показать, как расслабляется, если есть минутка отдыха.
На фото Мишель была в распахнутой рубашке и купальнике на веревочках. Девушка стала на колени и выгнулась, демонстрируя каждый изгиб.
"Между работой и отдыхом немного фото", - написала Андраде.
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"Какая", - сразу прокомментировала фотографию солистка KAZKA Александра Зарицкая.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая", "Какая красивая девочка", "Классная, настоящая", "Мишель здоровья, творческой работы и спокойного отдыха выходных дней", "Супер, Мишелька", "Ля, какая", "Вау, такая сексуальная".
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