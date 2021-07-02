Певица Мишель Анраде, которую продюсирует Потап, показала, что такое рай
24-летняя звезда, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм и Телеграм-канале, передает Politeka.net. На ярких снимках красотка предстала в Доминиканской республике. Через объектив Мишель постаралась передать фантастическую атмосферу, заодно хвастнула загорелой и мускулистой фигуркой.
Андраде позировала в микро-бикини и белой рубашке, которую, смело распахнула, чтобы поклонникам ничего не мешало любоваться ее "упругой" красотой. Брюнетка расположилась на белоснежном песке, выбрав восхитительный фон - пальмы, море, "пиратский" корабль на горизонте.
"Доминиканский mood 🏝", - подписала кадры звезда.
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Пользователи с радостью прокомментировали увиденное, засыпав певицу комплиментами:
"Думаю, фото не передают реальную красоту, но все равно красиво🙂"
"Красотка 💕💋"
"Красиво как😍"
"Мииии♥️А это на тебе👉🏼 👙не твоя колаба с #nebesite?"
"Богиня😍❤️ и как все кругом красиво🌴"
"Очень красивые ноги. Просто произведения искусства"
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