Певица Мишель Анраде, которую продюсирует Потап, показала, что такое рай

24-летняя звезда, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм и Телеграм-канале, передает Politeka.net. На ярких снимках красотка предстала в Доминиканской республике. Через объектив Мишель постаралась передать фантастическую атмосферу, заодно хвастнула загорелой и мускулистой фигуркой.

Андраде позировала в микро-бикини и белой рубашке, которую, смело распахнула, чтобы поклонникам ничего не мешало любоваться ее "упругой" красотой. Брюнетка расположилась на белоснежном песке, выбрав восхитительный фон - пальмы, море, "пиратский" корабль на горизонте.

"Доминиканский mood 🏝", - подписала кадры звезда.

Пользователи с радостью прокомментировали увиденное, засыпав певицу комплиментами:

"Думаю, фото не передают реальную красоту, но все равно красиво🙂"

"Красотка 💕💋"

"Красиво как😍"

"Мииии♥️А это на тебе👉🏼 👙не твоя колаба с #nebesite?"

"Богиня😍❤️ и как все кругом красиво🌴"

"Очень красивые ноги. Просто произведения искусства"

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