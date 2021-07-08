Молодая певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, похвасталась загорелой кожей и соблазнительным видом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 24-летняя певица и начинающая телеведущая поделилась свежим фото. На снимке она позировала в розовом топике, который идеально подчеркнул ее формы. Мишель сняла себя вблизи, продемонстрировав лицо без макияжа.
«Уже вышли 5 выпусков нового сезона Орёл и решка «земляне». Какой вам больше всего зашёл на данный момент?», - обратилась Андраде к поклонникам.
В комментариях фанаты артистки стали рассказывать о своих любимых выпусках. Не оставили Мишель и без комплиментов.
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«Ангельская внешность», «Не думал, что Ливан будет интересным, но мне очень понравилось», «А вообще, с тобой все выпуски афигенные», «Ливан больше всего понравился, он атмосферный, с кучей эмоций, а Мишель во всех выпусках очаровательна», «Ты просто супер», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Мишель Андраде в купальнике свела с ума спортивной фигуркой: "Произведения искусства".
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде в смелой позе потрясла видом на съемках "Орла и решки": "Вам понравится".
Также Politeka писала, что Мишель Андраде выгнулась в бикини, впечатлив видом на пляже: "Ух, как горячо".