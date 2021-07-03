Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе в хвилину відпочинку

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою. Красуня не так давно випустила міні-альбом і продовжує займатися творчістю. Красуня вирішила в Instagram показати, як розслабляється, якщо є хвилинка відпочинку.

На фото Мішель була в розкритій сорочці і купальнику на мотузочках. Дівчина стала на коліна і вигнулася, демонструючи кожен вигин.

"Між роботою і відпочинком трохи фото", - написала Андраде.

"Яка", - відразу прокоментувала фотографію солістка Kazka Олександра Зарицька.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка", "яка красива дівчинка", "класна, справжня", "Мішель здоров'я, творчої роботи і спокійного відпочинку вихідних днів", "Супер, Мішелька", "Ля, яка", "Вау, така сексуальна".

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