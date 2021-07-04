Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, розповіла про свою нову подорож

Віднедавна артистка веде тревел-шоу "Орел і решка", передає Politeka.net. Своїми враженнями про подорожі співачка регулярно ділиться в Instagram.

В одному з нових постів підопічна Потапа постала в стильному образі. Красуня одягла рожевий топік з довгими рукавами і клешені джинси.

У такому вигляді Мішель присіла на сходи, широко розставивши ніжки.

"Боже! З якою швидкістю час летить!! Тільки недавно ми всією командою @orelireshka_official знайомилися в аеропорту і летіли на наш перший пул з 5 країн. А сьогодні ви вже дивитеся ту саму п'яту - Вірменію! Сподіваюся, цей випуск вам сподобається. І хто там писав "дайте нарешті Кирилу безлімітку, а Мішель червоний рюкзак"? Хлопці-ВЕЛКОМ! 😂 🙌 🏽 ",- написала співачка.

Всього за 20 хвилин публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"чудова🧡 👼 🏼", " розумничка!!", "Дуже відео 🔥", "красуня❤️❤️❤ ️ наша", " ні рюкзак йому все-таки більше йде!😂 Красуня❤️😍 😘", "дуже красива 😍💓😍💓😍💓😍💓😍💓😍💓", "Мішелька шаманить на безлімітку😂", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, раніше Мішель Андраде відвідувала Ліван, де прокотилася на багажнику спорткара.

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде відверто розповіла, що їй довелося пережити

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Мішель Андраде вигнулася в купальнику

Також Politeka писала, підопічна Потапа Андраде засвітилася з новим другом