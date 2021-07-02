Співачка Мішель Анраде, яку продюсує Потап, показала, що таке рай

24-річна зірка, яка стала новою ведучою тревел-програми "Орел і решка", опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram і Телеграм-каналі, передає Politeka.net. На яскравих знімках красуня постала в Домініканській Республіці. Через об'єктив Мішель постаралася передати фантастичну атмосферу, заодно похвалилася засмаглою і м'язистою фігуркою.

Андраде позувала в мікро-бікіні й білій сорочці, яку, сміливо відчинила, щоб шанувальникам нічого не заважало милуватися її "пружною" красою. Брюнетка розташувалася на білосніжному піску, вибравши чудовий фон - пальми, море, "піратський" корабель на горизонті.

"Домініканський mood 🏝", - підписала кадри зірка.

Користувачі з радістю прокоментували побачене, засипавши співачку компліментами:

"Думаю, фото не передають реальну красу, але все одно красиво🙂"

"Красуня💕 💋"

"Красиво як😍"

"Міііі♥️а це на тобі👉 👙 часом не твоя колаба з #nebesite?"

"Богиня😍❤️ і як все кругом красиво🌴"

"Дуже красиві ноги. Просто витвори мистецтва"

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