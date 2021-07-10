Певица Мишель Андраде показала, чем ведущие трэвел-программы "Орел и решка" занимаются вне камер

Как известно, 24-летняя подопечная продюсера Потапа решила на некоторое время отойти от певческой карьеры и попробовать свои силы в новой увлекательной сфере, а именно - стать телезвездой. Девушка сейчас колесит по планете вместе со своими напарниками и съемочной командой. Так, она уже успела побывать на своей второй родине - Боливии (ее отец родом оттуда, а мама - украинка, все детство певицы прошло именно в этой стране).

Все это время Мишель активно делилась у себя в соцсетях кадрами и впечатлениями от путешествий. Так, в своих новых "сториз" в Инстаграм девушка похвасталась успехами очередного сезона "Орел и решка", передает Politeka.net.

"Не могу не похвастаться! У нас первые полмиллиона!", - сообщила она.

Далее Андраде решила разделить радость с одним из своих напарников, известным красавчиком-блогером Кириллом Макашовым.

"Привет Кирилл, у нас первые полмиллиона! Я счастливая! Пол-лимона!!! Я считаю, что это супер, но мы можем больше!", - восклицала на кадрах Мишель, обнимая товарища.

Кроме того певица позабавила, показав, чем они там занимаются, в перелетах, пока камеры отключены.

Так, Кирилл (невеста которого, как он сам признавался, дико ревновала его к Андраде) закинул свои ноги на певицу.

"Кирилл, тебе удобно?", - спросила у него та, но парень не спешил с нее "слезать", а, более того, закатил рукава футболки и похвастался бицепсами.

"Отличный загар! Это загар "Решки"! Я просто свой еще не показала!", - посмеялась над ним Андраде.

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