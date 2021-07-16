Известная певица Мишель Андраде показала в сети яркие летние фото и заинтриговала фанатов
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала одной из звездных ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и Решка", часто радует фанатов яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, недавно красотка поделилась яркими летними кадрами, а в подписи к ним заинтриговала новым выпуском шоу о Грузии.
На снимках Мишель запечатлена в интересной локации, она как будто кружится в танце. Перед камерой красотка появилась в легком белом платье оригинального фасона, которое красиво подчеркнуло ее изящные формы. Волосы певицы распущены и чуть растрепаны от ее движений, а на лице счастливая улыбка.
В подписи к публикации Андраде написала: "Не могу поверить, что завтра выйдет моя любимая Грузия. В предвкушении! А еще мы очень скоро, возвращаемся домой! В это так же не могу поверить".
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