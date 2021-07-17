Известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) рассказал, что его связывает с певицей Мишель Андраде

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист, который был участником группы "Время и Стекло", Алексей Завгородний стал героем программы Славы Демина "29 вопросов". В своем интервью Позитив раскрыл правду о своих отношениях с певицей Мишель Андраде.

Надо сказать, что Позитив очень лестно отзывается о молодой певице боливийского происхождения, называя ее красивой и привлекательной, правда все намеки на романтические отношения отбрасывает.

"Она очень круто персонаж. Для меня она в какое-то время, когда мы только начали работать вместе, она была Джастином Бибером, только с сис*ками. Она очень талантливая и многогранная, как артист, как персонаж, как человек", - поделился Алексей.

Когда ведущий намекнул на возможность романтических отношений между Позитивом и Андраде, артист ответил, что этого между ними нет.

"Не знаю. Нет. Она очень красивая женщина, очень сексуальная, но нет. Если откровенно сказать, я к ней больше отношусь как к сестре. Я могу сказать, что я влюблен в Мишель, как в артиста, как в человека, но вряд ли у нас что-то получится", - сказал Позитив.

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