Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя, рассказав об отдыхе
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей. Красотку сейчас позвали сниматься в новом сезоне "Орел и Решка", на что девушка согласилась. На днях Мишель вернулась из очередных съемок, которые проходили в Грузии, и теперь делится ощущениями в Инстаграм.
На новых фото красота позировала в одной майке, нее надевая штаны. Девушка сидела на кресле, вытянув ножки. На втором фото Мишель еще более подняла ноги, демонстрируя роскошные ягодицы.
"Приехала с пула! Нужно было восстанавливаться хотя бы 3-4 дня, чтобы выспаться и набраться сил!", - написала звезда под фотографией.
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Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень красивая". "Красоточка", "Все больше и больше прекрасного на твоих фотографиях", "Вау какая же красотка, как же люблю тебя", "Отличное фото".
Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде оконфузилась перед камерой, кадры уже в Сети
А еще Politeka писала, что Мишель Андраде оказалась в большой опасности на съемках "Орла и Решки"
Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде показала, чем занимается после возвращения в Украину