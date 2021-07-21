Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала, чем решила занятся после приезда
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила новый мини-альбом, а после этого стала ведущей "Орел и Решка". И звезду недавно отправили снимать Грузию, откуда девушка недавно вернулась в Украину.
На новых сторис в Инстаграм красотка показала, чем решила занятся. На первом кадре девушка валялась в кровати, показав только свою ногу.
"Вот такое утро у меня вчера было. Спала до состояния - уже не могу. И это было прекрасно", - написала Андраде.
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После этого красотка отправилась специальный центр, где девушки привели в порядок.
"После каждого пула, стараясь хотя-бы раз в месяц сходить и привести свое тело в порядок. Ох,. как же этого мне не хватало", - написала Мишель.
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