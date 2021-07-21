Известная певица Мишель Андраде приняла участие в экстремальных съемках тревел шоу

Известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, стала одной из звездных ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и Решка". Для съемок шоу она посетила самый труднодоступный и малочисленный регион в Грузии – Тушетию, передает «Обозреватель».

Андраде рассказала, что в деревне тушетинцев крайне редко бывают туристы. Добраться туда можно только четыре месяца в году по "дороге смерти". Она проходит по перевалу Абано на высоте 2926 метров над уровнем моря - это самый высокий автомобильный перевал в Европе. Чтобы преодолеть 70 километров пути понадобится около четырех часов.

На перевале Абано даже летом держится снежный покров. А вот указатели искать бесполезно, их там попросту нет. Главные ориентиры – стада коров и пастухи со здоровенными волкодавами. Именно встреча с ними может подсказать, что путешественники на правильном пути.

"Весь путь – серпантин. Хотя тушетинскую дорогу вообще сложно назвать дорогой. Это узкая тропа, где с одной стороны крутой склон, а с другой – крутой обрыв. И тут нет никаких ограждений, которые удержали бы машину от падения в ущелье. Вдоль дороги стоят траурные таблички с портретами погибших… Чем больше мы поднимались, тем путь становился страшнее. Настоящий экстрим! Единственная ниточка, которая связывает местных жителей с внешним миром, – водители маршруток" – рассказала Андраде.

Ранее Андраде признавалась, что просто влюбилась в Грузию после поездки.

«Мне рассказывали об этой прекрасной стране, но я не ожидала, что настолько! Как говорят, пока не попробуешь сам — не почувствуешь», - отметила девушка.

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