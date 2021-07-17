Молодая певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, поделился впечатлениями от новой поездки

Как передает Politeka.net, 24-летняя певица и начинающая телеведущая показала фото у себя в Инстаграм.

Андраде призналась, что буквально влюбилась в Грузию.

«Мне рассказывали об этой прекрасной стране, но я не ожидала, что настолько! Как говорят, пока не попробуешь сам — не почувствуешь», - отметила девушка.

Мишель Андраде добавила, что она потрясена. Как природой, так и местными жителями.

«Грузия чудесная, природа такая, что захватывает дух от красоты, но «ЗЕМЛЯНЕ» — вот кто делает эту страну особенной. Несмотря на то, что есть люди оторванные от цивилизации и живут они в суровых условиях, чувствуешь от них отдачу, тепло, гостеприимство. Складывается ощущение, что они тебя так долго ждали, так ждали эту встречу с тобой! У них действительно есть чему поучиться. В чужой стране чувствовать себя своим — это дорогого стоит», - призналась певица.

«Грузия подарила мне частичку себя, а я оставлю своё сердечко тут», - подытожила она.

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