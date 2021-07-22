Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, попала в забавную ситуацию на встрече с подругой
Артистка не только активно занимается творчеством, но находит время на встречу с подругами, передает Politeka.net. В этот раз певица посетила с приятельницей кафе, где внезапно оконфузилась.
Мишель записала видео, держа бокал на длинной ножке.
"Ты красивая! Вот так должны пройти ваши примерочки", - поделилась певица, которая до этого примеряла вещи.
"Уже подбриваем с... образы для Орел и решка", - написала Андраде, наверно, хотев написать "подбираем".
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Оконфуженная красотка записала следующее видео, на котором посмеялась над собой.
"Я и мой Т9! Короче, Машка, что мы делаем? Подбриваем", - смеясь, произнесла подопечная Потапа.
Отметим, на страницу Мишель Андраде сейчас подписаны 525 тысяч пользователей сети. Не так давно артистка попробовала себя в новой роли - телеведущей. Теперь певица снимается в тревел-шоу "Орел и Решка". Звезда рассказывает о разных странах, и своих впечатлениях о путешествиях.
В частности, Мишель посетила Тушетию в Грузии - это место, где редко бывают туристы. Добраться туда можно только четыре месяца в году по "дороге смерти".
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