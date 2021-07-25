Український продюсер Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа), показала, як розважається з дітьми на відпочинку

Як пише Politeka.net, Ірина Горова з Потапенко прожила в шлюбі 15 років. У красуні була дочка від першого шлюбу-Наташа, а від Олексія красуня народила сина Андрія. Хоч пара вже давно не разом, але зберігає теплі стосунки. Ірина також веде активно Instagram, де ділиться всім цікавим.

На нових кадрах Ірина показала, яке випробування підготувала для Наташі та Андрія в Греції, де сімейство відпочиває. Діти були засаджені в "шайби", які тягнув водний скутер. На останньому відео можна почути, як кричать хлопці.

"Мої щасливі мавпочки)

Весь пляж перелякали своїми вересками, особливо дідуся і бабусю", - написала Ірина.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Дідусь і бабуся, а вам слабо так", "клас", "Мама".

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