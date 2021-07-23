Продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая показала яркие фотографии с отдыха с родителями и детьми

Как сообщает Politeka.net, известная украинская продюсер Ирина Горовая, которая вместе с бывшим мужем Потапом основала продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети очаровательными фото с родителями и детьми на отдыхе в Греции.

На ярких фотографиях Ирина запечатлена в разных локациях на прогулке с родными. В путешествие она взяла папу Анатолия и маму Ольгу, а также сына Андрея и дочь Наташу от разных браков. Все они гуляют по красивых местах в Греции, нарядившись в пляжную летнюю одежду. На снимках Ира выглядит абсолютно счастливой.

В подписи к публикации Горовая коротко написала: "Семья". А пользователи тут же принялись комментировать снимки: "Красиво вышло", "Любуюсь", "Стильная такая", "Вы супер, как всегда!", "Очень классные! Здоровья вашей семье", "Какая замечательная семья!", "Богиня", "Похожа Ирочка на папу", "Знакомые места", "Ирина, какая у вас замечательная семья!", "Мило и красивые ноги у тебя, Ира", "Какая Вы классная. Здоровья и любви".

Напомним, Бывшую жену Потапа потянуло на сентиментальность, в сети оценили: "Святая та нежная".

Как сообщала Politeka, Бывшая жена Потапа Горовая поразила размером декольте на курорте: "Богиня"

Также Politeka писала, что Бывшая жена Потапа Горовая в ярком бикини похвасталась стилем: знойное фото из Греции.