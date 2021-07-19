Бывшая жена Потапа Ирина Горовая удивила стилем
Как сообщает Politeka.net, Ирина Горовая известная как украинский продюсер и генеральный директор группы компаний MOZGI. Также она является экс-супругой исполнителя и бизнесмена Потапа. Как известно, пара разошлась в 2014 году, а рассказали об этом только через 2 года. Хоть они и разошлись, но всё так же успешно ведут бизнес вместе.
Ирина активно ведет свой Инстаграм, где радует поклонников новым контентом. На этот раз продюсер поделилась снимком с острова Корфу, Греция. Туда Ирина уехала в долгожданный отпуск.
На снимке экс-супруга Потапа в яркого голубого цвета бикини на фоне моря. Акцент она добавила белой рубашкой и аксессуарами.
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"Кайф" - пишет Ирина.
У продюсера более 130 тысяч поклонников в Инстаграм, и данный снимок набрал уже 630 лайков за несколько минут.
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