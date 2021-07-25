Украинский продюсер Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа), показала, как развлекается с детьми на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая с Потапенко прожила в браке 15 лет. У красотки была дочь от первого брака - Наташа, а от Алексея красотка родила сына Андрея. Хоть пара уже давно не вместе, но сохраняет теплые отношения. Ирина также ведет активно Инстаграм, где делится всем интересным.
На новых кадрах Ирина показала, какое испытание подготовила для Наташи и Андрея в Греции, где семейство отдыхает. Дети были усажены в "шайбы", которые тянул водный скутер. На последнем видео можно услышать, как кричат ребята.
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Весь пляж перепугали своими визгами, особенно дедушку и бабушку", - написала Ирина.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Дедушка и бабушка, а вам слабо так", "Класс", "Мама".
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