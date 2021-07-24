Украинский продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая поделилась яркими кадрами с отдыха в Греции

Как пишет Politeka.net, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая с родителями и детьми улетела на отдых в Грецию, откуда радую публику яркими фото и видео.

Так, на этот раз женщина опубликовала атмосферное фото в черном купальнике, засветив невероятную фигуру.

Ирина Горовая позирует в бассейне возле отеля, пользователи Сети тут же начали комментировать горячий снимок.

"Очень красивое фото, ну очень", "Кааааайф", "красивое фото! Брызги в виде сердца, класс. Ира, вы", "Боже, я даже не представляю, сколько нужно пахать и ограничивать себя в еде, чтобы такую фигуру иметь. Это заслуживает уважения! браво, Ира!!!",- пишут фаны Горовой.

Ранее Politeka писала, что приемная дочь Потапа с семьей уехала за границу и удивила заявлением: "попадая в такие...".

Напомним, что бывшую жену Потапа потянуло на сентиментальность, в Сети оценили: "святая и нежная".

А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Горова поразила размером декольте на курорте: "Богиня".