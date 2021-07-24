Украинский продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая поделилась яркими кадрами с отдыха в Греции
Как пишет Politeka.net, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая с родителями и детьми улетела на отдых в Грецию, откуда радую публику яркими фото и видео.
Так, на этот раз женщина опубликовала атмосферное фото в черном купальнике, засветив невероятную фигуру.
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Ирина Горовая позирует в бассейне возле отеля, пользователи Сети тут же начали комментировать горячий снимок.
"Очень красивое фото, ну очень", "Кааааайф", "красивое фото! Брызги в виде сердца, класс. Ира, вы", "Боже, я даже не представляю, сколько нужно пахать и ограничивать себя в еде, чтобы такую фигуру иметь. Это заслуживает уважения! браво, Ира!!!",- пишут фаны Горовой.
Ранее Politeka писала, что приемная дочь Потапа с семьей уехала за границу и удивила заявлением: "попадая в такие...".
Напомним, что бывшую жену Потапа потянуло на сентиментальность, в Сети оценили: "святая и нежная".
А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Горова поразила размером декольте на курорте: "Богиня".