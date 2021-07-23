Продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова показала яскраві фотографії з відпочинку з батьками та дітьми

Як повідомляє Politeka.net, відома українська продюсер Ірина Горова, яка разом з колишнім чоловіком Потапом заснувала продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівними фото з батьками і дітьми на відпочинку в Греції.

На яскравих фотографіях Ірина відображена в різних локаціях на прогулянці з рідними. У подорож вона взяла тата Анатолія і маму Ольгу, а також сина Андрія і дочку Наташу від різних шлюбів. Всі вони гуляють по красивих місцях в Греції, вбравшись в пляжну літній одяг. На знімках Іра виглядає абсолютно щасливою.

У підписі до публікації Горова коротко написала: "Сім'я". А користувачі тут же почали коментувати знімки: "Красиво вийшло", "Милуюся", "Стильна така", "Ви супер, як завжди!", "Дуже класні! Здоров'я вашій родині", "Яка чудова сім'я!", "Богиня", "Схожа Ірочка на тата", "Знайомі місця", "Ірина, яка у вас чудова сім'я!", "Мило і красиві ноги у тебе, Іра", "Яка ви класна. Здоров'я і любові".

Нагадаємо, Колишню дружину Потапа потягнуло на сентиментальність, в мережі оцінили: "Свята та ніжна".

Як повідомляла Politeka, Колишня дружина Потапа Горова вразила розміром декольте на курорті: "Богиня"

Також Politeka писала, що Колишня дружина Потапа Горова в яскравому бікіні похвалилася стилем: спекотне фото з Греції.