Відомий шоумен Потап на публіці дозволив собі зайве до співачки Даші Астаф'євої

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є популярним українським музикантом і композитором. Також він відомий як співзасновник продюсерського центру "MOZGI" разом зі своєю колишньою дружиною Наталією Горовою. Як відомо, в 2016 році пара розлучилася. А зараз Потап у відносинах з популярною артисткою і колишньою колегою по дуету Настею Каменських.

Пара Потапа і Насті широко обговорюється в соціальних мережах. Цього разу на фан-сторінці виконавців в Instagram з'явилося відео. На шоу в залі сидять українські зірки, серед них - Потап і Даша Астаф'єва. На фрагменті Потап сидить на колінах і говорить в мікрофон в області декольте Астаф'євої "Настя, я скоро буду" і цілує її.

У коментарях до публікації шанувальники розлютилися і стали на захист Насті Каменських: "не думаю, що Насті від цього приємно...Якось нешанобливо", "шкода мені Настю, навіщо вона це терпить".

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