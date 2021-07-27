Известный шоумен Потап на публике позволил себе лишнее к певице Даше Астафьевой
Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является популярным украинским музыкантом и композитором. Также он известен как сооснователь продюсерского центра "MOZGI" вместе со своей бывшей женой Натальей Горовой. Как известно, в 2016 году пара рассталась. А сейчас Потап в отношениях с популярной артисткой и бывшей коллегой по дуэту Настей Каменских.
Пара Потапа и Насти широко обсуждается в социальных сетях. На этот раз на фан-странице исполнителей в Инстаграм появилось видео. На шоу в зале сидят украинские звезды, среди них - Потап и Даша Астафьева. На фрагменте Потап сидит на коленях и говорит в микрофон в области декольте Астафьевой "Настя, я скоро буду" и целует её.
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В комментариях к публикации поклонники обозлились и встали на защиту Насти Каменских: "Не думаю, что Насте от этого приятно...Как-то неуважительно", "Жаль мне Настю, зачем она это терпит".
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