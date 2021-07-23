Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, показал себя, рассказав о желаниях

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является популярным украинским исполнителем и продюсером. Потап стал известным еще благодаря дуэту "Потап и Настя", а сейчас строит сольную карьеру под псевдонимом "ПТП". Также у Потапенко есть продюсерский центр, который занимается Дорофеевой, Андраде и другими украинскими звездами. Не забывает Алексей и о социальных сетях, где делится самым интересным.

В этот раз Потапенко показал нове фото, на котором был в футболке и бейсболке. Алексей сделал селфи, смотря в объектив.

"Телеканал охота на рыбалку!", - написал Потап под фотографией.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков, включая Катю Осадчую, а также написали комментарии:

"Ааа, понятно", "Приезжайте в горный", "Класс, бро", "Какой-то грустный", "Айда в Белую Церковь на Рось, забросим спининги", "Чет исхудал".

Напомним, Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки

А еще Politeka писала, что Потап с известными футболистами и горячими девушками загулял в Турции

Также Politeka сообщала, что Каменских в бикини засветила их с Потапом романтическую прогулку на яхте



