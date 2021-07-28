Известный исполнитель Алексей Потапенко (Потап) вернулся с гастролей и похвастался украинцам кадрами со своего особняка

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, который взял в жены певицу Настю Каменских часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так в этот раз Потап показал в сторис яркие кадры с террасы своего роскошного особняка под Киевом, где живет вместе с молодой женой. Там есть все – бассейн, идеальный газон и настоящий уют.

На кадрах видно, что на веранде дома у пары стоит обеденный стол, ранее они не раз показывали, что в теплый период любят там трапезничать. Также на видео можно увидеть идеальный газон во дворе дома, и бассейн с плавающей на нем фигурой. "Золота" этим кадрам добавляет закатное солнце, которое заливает светом весь двор и террасу.

На столе, как показал Потап, стоит яркий букет цветов и небольшой вазон, а также подсвечник со свечами и все это на специальном подносе. Вокруг стола стоят уютные кресла, а сама веранда оформлена в красивом ретро-стиле.

Напомним, Настя Каменских нагишом в бассейне изумила поклонников: "Куда смотрит муж?".

Как сообщала Politeka, Любвеобильный Потап позволил себе лишнее в компании красотки Астафьевой: "Жаль Настю, зачем она это терпит".

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