Популярный украинский шоумен Юрий Горбунов показал новое фото с отдыха

Юрий Горбунов является известным украинским ведущим. Как известно, недавно ведущий сообщил о съемках нового фильма с его участием. В 2017 году Юрий и Катя Осадча стали супругами и сейчас воспитывают сына по имени Иван. Также в семье ожидается пополнение. Об этом сообщает Politeka.net.

Юрий, не смотря на забитый график, часто радует поклонников новыми публикациями. На этот раз он поделился новым фото. На снимке Юрий стоит на дворе роскошного особняка. Во дворе выложина кирпичная дорожка вдоль огромного зеленого сада и по пути к дому. И сам двухэтажный особняк выполненный из красного кирпича. Как сообщалось ранее, он выполнен в итальянском стиле. На ведущем белый костюм из шорт и рубашки и также белые кроссовки. В руках Юрий держит арбуз.

"Кто будет? Налетай! Любите арбузы?", задал вопрос ведущий у себя в Инстаграме.

"Горбунов и арбуз, прям дуэт", шутливо комментируют поклонники. У ведущего более 1 миллиона подписчиков в Инстаграм, а публикация набрала более 3 тысяч лайков за несколько минут.

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